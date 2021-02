Ein ehemaliger Kindergartenleiter ist am Dienstag in Heilbronn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das Gericht blieb damit unter den Forderungen aller Prozessbeteiligten.

Der Verurteilte im Missbrauchsprozess in Heilbronn wird abgeführt SWR

Sowohl Staatsanwaltschaft, Nebenkläger als auch Verteidigung hatten zuvor acht Jahre und sechs Monate Haft wegen des schweren sexuellen Missbrauchs zweier Jungen gefordert. Das Urteil ist rechtskräftig.

Angeklagter entschuldigt sich

Der ausgebildete Erzieher habe unendliches Leid über alle gebracht, mit denen er zu tun hatte, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Vertreter der Missbrauchsopfer und der Rechtsanwalt des Angeklagten stimmten zu. In seinem Abschlusswort entschuldigte sich der frühere Kindergartenleiter.

Zu fünf Jahren Haft wurde der Angeklagte bereits verurteilt, ebenfalls wegen sexuellen Missbrauchs. Nun kommen noch einmal drei Jahre dazu.

Angeklagter bittet um Berufsverbot

Am Vormittag hatte der ehemalige Kindergartenleiter das Gericht darum gebeten, ein Berufsverbot gegen ihn auszusprechen. Inzwischen habe er erkannt, was für einen Schaden er auch bei den Eltern im Kindergarten angerichtet habe und welche Angst sie um ihre Kinder hätten. Das ließ der Angeklagte durch seinen Anwalt mitteilen. Die Staatsanwaltschaft konnte allerdings nach eigenen Angaben das geforderte Berufsverbot rechtlich nicht fordern. Dementsprechend konnte das Gericht dem Wunsch nicht entsprechen.

Der Angeklagte Ex-Kindergartenleiter aus Heilbronn vor Gericht SWR

Natürlich sei er lieber in Freiheit, sagte der Angeklagte. Doch ohne das Verfahren sei er nie aus der "Abwärtsspirale" herausgekommen. Ein Gutachter hielt den mutmaßlichen Täter vor Gericht für schuldfähig. In seiner Haft absolviert der Angeklagte derzeit eine Therapie.

Der Mann hatte bereits zum Prozessauftakt im Januar gestanden, sich an zwei Jungen vergangen zu haben. Seine beiden Opfer kannte der Angeklagte, seitdem sie klein waren. Er war als Kindersitter in den Familien beschäftigt, bei einer hatte er zeitweise sogar gewohnt. Später soll er sich an den Jungen vergangen haben, in seiner Wohnung und bei einer Übernachtung in einem Freizeitpark bei Rust.

Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs

Der Angeklagte sitzt wegen schweren sexuellen Missbrauchs eine fünfjährige Gefängnisstrafe ab. Der damals 31-Jährige hatte im September 2018 unter anderem gestanden, einen Jungen über Jahre hinweg missbraucht zu haben. Insgesamt 19 Taten, angefangen von Missbrauch bis zum Besitz von Kinderpornos, umfasste die Liste der Vorwürfe. Der Erzieher bekam ausdrücklich kein Berufsverbot, da es keine Anhaltspunkte dafür gab, dass er Kinder aus seinem Kindergarten belästigt hat, hieß es damals vor Gericht.

In dem neuen Prozess ging es um weitere Vorwürfe gegen den ehemaligen Kindergartenleiter in Heilbronn. Verhandelt wurden zehn Einzeltaten im Zeitraum von 2010 bis 2014.