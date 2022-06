Im Tarifstreit bei den Mineralbrunnenbetrieben in Baden-Württemberg gibt es nach Gewerkschaftsangaben eine Einigung. Unter anderem steigen die Löhne und Gehälter um 3,5 Prozent, so die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Das gilt unter anderem für Mitarbeiter bei Aqua Römer in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) und die Wildbadquelle in Schwäbisch Hall.