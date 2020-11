Eine Kuh, die von einem Schlachthof bei Miltenberg entlaufen ist, hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Kuh war am Mittwochmorgen ausgebüxt, suchte zunächst Schutz bei der Tierhilfe und lief dann weiter über den Radweg am Main. Auf ihrer Flucht vor dem Schlachter durchpflügte sie Gärten in einer Wohnsiedlung, knickte Blumen und Sträucher um. Nachdem sie die Mainbrücke überquert hatte, ging sie ins Wasser, um schwimmend zu entkommen. Völlig erschöpft blieb sie auf einem Grünstreifen stehen. Die gestresste Kuh musste schließlich getötet werden, sie war eine Gefahr für Passanten und Anwohner, so die Polizei.