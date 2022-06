Nach Brand und Verpuffung: Millionenschaden in Neuensteiner Transportunternehmen

In Neuenstein (Hohenlohekreis) ist bei einem Brand in einem Industriegebiet am Donnerstag ein Millionenschaden entstanden. Es gab eine Verpuffung.

Im Serverraum eines Neuensteiner Transportunternehmens gab es am Mittag einen Brand. Glutnester und immer wieder aufschlagende Flammen hielten die Einsatzkräfte lange auf Trab. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Verletzt wurde in dem betroffenen Verwaltungsgebäude aber niemand, so die Polizei. Durch die Verpuffung seien allerdings Teile der Außenwände zerstört worden. Weil ein Unwetter für den Abend angesagt ist, wird das Gebäude derzeit vom Technischen Hilfswerk (THW) gesichert. Als die Feuerwehr eintraf, habe es nur eine leichte Rauchentwicklung im Serverraum gegeben, sagte der Neuensteiner Feuerwehrkommandant Thorsten Knobloch dem SWR. Dann sei es zu der Explosion gekommen, wobei eine Gebäudewand weggesprengt wurde. Nach knapp einer halben Stunde habe die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gehabt. Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt Da sehr viel Elektronik betroffen sei, werde der Schaden momentan auf rund zwei Millionen Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Als Ursache vermutet die Feuerwehr einen technischen Defekt. Im Verkehrsfunk waren Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei der Verpuffung bei dem Neuensteiner Transportunternehmen wurden Wände zerstört SWR Rund 115 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und des Roten Kreuzes waren vor Ort, mehrere Drehleitern im Einsatz.