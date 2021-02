Projekte in Heilbronn-Franken erhalten insgesamt rund 34 Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg. Das Gesamtvolumen ist mit 265 Millionen Euro auf einem Rekordniveau. Im Kreis Heilbronn werden insgesamt 26 Städtebauprojekte mit über 18 Millionen Euro gefördert. Der höchste Betrag mit fast 2 Millionen Euro geht nach Oedheim, wo das Hallenbad erneuert wird. Im Hohenlohekreis bekommen Forchtenberg und Künzelsau insgesamt 1,1 Millionen Euro Förderung. Im Main-Tauber-Kreis sind es für sechs Projekte insgesamt 4 Millionen Euro, allein 1 Million davon für das Bahngelände in Lauda-Königshofen. Im Kreis Schwäbisch Hall gehen 10,4 Millionen Euro an neun Städtebauprojekte, zwei davon in Crailsheim - allein 1,7 Millionen Euro für das Großprojekt "Sanierung Östliche Innenstadt".