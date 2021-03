Die Stadt Heilbronn investiert hohe Summen, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Trotz schwieriger Haushaltslage halte die Stadt an den Plänen fest, die in einem Masterplan Innenstadt festgelegt sind. Dazu gehört auch ein spezielles Management, um Leerstände von Ladenlokalen möglichst zu vermeiden, so Heilbronns Erster Bürgermeister Martin Diepgen: "Wir haben etwa in diesem Jahr noch zehn Millionen Euro für die Innenstadt eingeplant und für die kommenden fünf Jahren jeweils acht bis zehn Millionen. Da gehören kurz- und mittelfristige Aktionen für die Innenstadt dazu."