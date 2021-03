Das Land Baden-Württemberg fördert Schulsanierungen in Heilbronn-Franken mit rund 6,8 Millionen Euro. Insgesamt werden in der Region zwölf Projekte unterstützt, so das Kultusministerium. Der höchste Betrag fließt demnach nach Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Arbeiten an der Gewerblichen Schule werden mit 2,7 Millionen Euro gefördert. Gut 900.000 Euro fließen nach Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) für die Sanierung der Grundschule. Weitere Schulsanierungen werden unter anderem in Heilbronn, Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) oder Krautheim (Hohenlohekreis) gefördert. Insgesamt fördert das Land 127 Sanierungsmaßnahmen mit den im Haushalt dafür vorgesehenen 100 Millionen Euro.