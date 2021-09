"Miles 4 Ocean" aus Möckmühl: Radeln für plastikfreie Ozeane

per Mail teilen

Zwei junge Männer aus dem Raum Möckmühl (Kreis Heilbronn) sind für den guten Zweck nach Kroatien geradelt und haben so geholfen, Plastik aus den Ozeanen zu fischen.

Bereits 2019 sind Yannik Waiz (25) und Nico Dobmeier (26) mit dem Rad nach Mailand gefahren, einfach zum Spaß. Nach dem Erlebnis stand für beide fest: Das wollen wir nochmal machen - diesmal nach Kroatien.

Dokumentation bringt Idee für den guten Zweck

Über die Dokumentation "Biking Borders", die eine ähnliche Reise zweier Radfahrer nach Peking begleitet, kamen Yannik und Nico auf die Idee, es den beiden gleichzutun und ihre Radtour mit einem guten Zweck zu verbinden. Im gemeinsamen Fußballverein kam der Gedanke auf, Geld für "The Honu Movemen" aus Leingarten (Kreis Heilbronn) zu sammeln, da ein Team-Kollege dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist: So wurde Yanniks und Nicos Aktion "Miles4Ocean" geboren.

"The Honu Movement" ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Müll und insbesondere Plastik aus den Ozeanen zu fischen.

Corona kaum zu spüren, Reise aber nicht ohne Probleme

Am 11. Juli ging es los, die Corona-Pandemie war für Yannik und Nico dabei kein Hindernis. Eigentlich habe man dem Thema Corona gut aus dem Weg gehen können, erklären die beiden im Gespräch mit dem SWR: vollständig geimpft und durch viele Übernachtungen im Zelt und eine Routenplanung, durch die man anderen Menschen aus dem Weg gehen konnte.

Knapp 2300 Höhenmeter an einem Tag und das bei Wind und Wetter: Eine der größten Herausforderungen war die Fahrt auf den Großglockner, wie Nico Dobmeyer und Yannik Waiz (v.l.) berichteten. Yannik Waiz/Nico Dobmeyer

Dass die beiden meist komplett auf sich alleine gestellt waren, hatte aber auch Nachteile. Am Großglockner war die Reise beinahe zu Ende. Über 2.000 Höhenmeter mussten sie im Sturm absolvieren. "Aber wir haben es irgendwie durchgezogen, mit Krämpfen und körperlich am Ende. Das war der schönste aber auch der schlimmste Tag für mich", erinnert sich Nico. Nach zwei Wochen beendeten die beiden ihre Tour in Kroatien.

Insgesamt 20.000 Euro für den guten Zweck erradelt

Insgesamt kamen durch zahlreiche Spenden von Privatpersonen aber auch Firmen und Organisationen 20.000 Euro zusammen. Besonders stolz sind die beiden Radfahrer darauf, auch andere zu eigenen Aktionen "angestiftet" zu haben. So habe ein Teilnehmer des Stadtradelns für jeden gefahrenen Kilometer ebenfalls Geld gespendet, sagt Yannik. Er und Nico spendeten für je zehn selbst geradelte Kilometer einen Euro und steuerten mit rund 1.150 gefahrenen Kilometern etwa 120 Euro zur finalen Spendensumme bei. Es werden auch weiterhin Spenden angenommen.