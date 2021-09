Mikrorisse an Außenfassade der Stadtgalerie

Bei einer turnusgemäßen Überprüfung der Außenfassade der Heilbronner Stadtgalerie sind Mikrorisse an einzelnen Platten festgestellt worden. Das hat eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Deshalb ist derzeit eine Fassadenseite komplett mit einem grünen Schutznetz und Bauzäunen gesichert. Das sei aus versicherungstechnischen Gründen eine reine Vorsichtsmaßnahme, so die Sprecherin weiter. Weshalb die Risse entstanden sind, sei bislang noch völlig unklar. Jetzt stehe eine aufwendigere Begutachtung der Außenfassade an. Bis die Ergebnisse vorliegen, werde die Fassade weiter mit dem Netz abgesichert. Alle drei Jahre werde die komplette Fassade begutachtet, so die Stadtgalerie-Sprecherin.