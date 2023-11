Mietwohnungen in Heilbronn: Nachfrage wächst, Angebot sinkt

per Mail teilen

Die Not ist groß, dennoch ist Wohnraum zum Mieten auch in Heilbronn weiterhin knapp. Und der Trend setzt sich offenbar fort.

In Heilbronn sind deutlich weniger Mietwohnungen auf dem Markt als noch im vergangenen Jahr. Damit ist das Angebot weiter knapp. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) meldet, dass in Heilbronn im Oktober knapp 30 Prozent weniger Mietwohnungen angeboten wurden als im Vorjahreszentrum. Damit ist der Rückgang in der Stadt höher als im Durchschnitt Baden-Württembergs.

Laut IVD sorgen die hohe Nachfrage nach Wohnungen und der starke Rückgang der Bautätigkeiten für die Verknappung. Das Marktforschungsinstitut analysiert nach eigenen Angaben Inserate auf Portalen im Internet und in den Printmedien.