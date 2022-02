per Mail teilen

Der Eppinger CDU-Landtagsabgeordnete Michael Preusch (Kreis Heilbronn) möchte, dass von Biber verursachte Schäden vom Land finanziell erstattet werden. Das teilte er nach einem Treffen mit Vertretern der unteren Naturschutzbehörde im Kreis Heilbronn mit. Zurzeit leben in Baden-Württemberg wieder rund 7.500 Biber. Es sei erfreulich, dass der Biber in seinen Lebensraum zurückkehrt und sich weiter ausbreitete, so Preusch, betroffene Landwirte dürften aber bei Problemen nicht alleine gelassen werden. Da es keine staatliche Entschädigungspflicht für Schäden, die zum Beispiel von wild lebenden Bibern gemacht werden, gibt, zahlt das Land Baden-Württemberg für diese Schäden aktuell nicht. Gefördert werden allerdings Präventivmaßnahmen zur Verminderung von Biberschäden.