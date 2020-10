per Mail teilen

Sie sind oftmals die besten Freunde der Menschen: unsere Haustiere. Ob Kanarienvogel, Meerschweinchen, Hund oder Katze - vor allem Kindern bringen sie viel Freude. Und oft sind es ja auch die lieben Kleinen, die auf die Anschaffung der tierischen Freunde drängen. Haben Sie aber womöglich mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn ihr Töchterlein sich gleich eine ganze Hühnerschar wünscht? Eine Familie in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) hat den Wunsch in die Wirklichkeit umgesetzt.