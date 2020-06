Der Veranstalter der "Bauen, Wohnen und Renovieren"-Messe in Heilbronn rechnet mit etwa zehn Prozent weniger Besuchern wegen des Coronavirus. Besonders am Samstagnachmittag seien weniger Menschen gekommen.

Die genaue Besucherzahl stehe noch nicht fest, sagte Messeveranstalter Frank Hartmann am Sonntag. Er rechne mit etwa zehn Prozent weniger Besuchern in diesem Jahr, wegen dem Coronavirus. In den Vorjahren seien immer rund 15.000 Besucher in die Heilbronner Messehalle Redblue gekommen.

Regionale Baumesse "Bauen, Wohnen und Renovieren" in Heilbronn SWR SWR

Coronavirus war Gesprächsthema

Trotz Coronavirus sei das Interesse an der Messe aber wieder groß gewesen und man habe besonders auf die Hygiene geachtet, so Hartmann. Er sagte dem SWR: "Wir sind eigentlich hoch zufrieden, weil wir, wie auch viele Aussteller, mit dem Schlimmsten gerechnet haben im Vorfeld. Und es war im Endeffekt genauso wie in den letzten Jahren, wir haben Vorjahresniveau erreicht am Sonntag mit den Besucherzahlen, am Samstag war ein leichter Einbruch da."