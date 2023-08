Am Dienstag hat die Polizei mit Hilfe von Pfefferspray einen Mann in Schwaigern überwältigt. Er soll mit einem Messer unterwegs gewesen sein. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Der mutmaßliche Messerwerfer von Schwaigern (Kreis Heilbronn) sitzt in Untersuchungshaft. Außerdem war er der Polizei schon vor dem Vorfall bekannt. Wie die Polizei auf SWR-Nachfrage bestätigte, hatte er wohl bereits eine Woche zuvor die Volksbank in Schwaigern mit einem Holzstock betreten und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Lage jedoch wieder beruhigt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er kam wieder auf freien Fuß. Nach dem weiter Vorfall mit dem Messer hat laut Mitteilung der Haftrichter am Mittwoch Haftbefehl erteilt. Der 28-Jährige war demnach am Dienstag in Schwaigern auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bahnhof mit einem Messer bewaffnet unterwegs. Videos von dem Vorfall kursieren im Netz Im Internet kursieren von dem Vorfall Videos: Ein Mann mit Messer ist dabei von mehreren Polizisten umringt, die anfangs noch Abstand halten. Einige Einsatzwagen der Polizei fahren im Hintergrund vor. Schwaigern Möglicherweise psychischer Ausnahmezustand des Mannes Schwaigern: Mann wirft Messer nach Polizisten In Schwaigern war am Dienstag ein 28-Jähriger mit einem Messer bewaffnet unterwegs und hat es nach Polizisten geworfen. Diese mussten Pfefferspray einsetzen. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn Schließlich nähert sich einer der Beamten und sprüht mit Pfefferspray auf den bewaffneten Mann. Kurz darauf wirft dieser das Messer - wie es wirkt: ziemlich ungezielt - in Richtung der Beamten. Er trifft aber niemanden. Da er nun nicht mehr bewaffnet ist, stürmen mehrere Einsatzkräfte auf ihn zu und überwältigen ihn. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Laut Polizei befand sich der Mann möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation.