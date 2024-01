per Mail teilen

Ein 28-Jähriger ist vom Amtsgericht Heilbronn zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der Mann soll unter anderem ein Messer auf Polizisten geworfen haben.

Wie das Amtsgericht Heilbronn am Freitag bestätigte, wurde der Angeklagte am 10. Januar wegen Bedrohung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt.

Messer auf Polizei geworfen

Im August 2023 soll der Angeklagte in Schwaigern (Kreis Heilbronn) ein rund 20 Zentimeter langes Messer auf Polizeibeamte geworfen haben - getroffen wurde jedoch niemand. Zuvor hatte er die Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, ignoriert. Nach dem Messerwurf konnten die Beamten den Mann überwältigen und festnehmen. Im Internet kursierte auch ein Video des Vorfalls. Ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz leicht.

Was war zuvor geschehen?

Gerufen wurde die Polizei von Mitarbeitenden einer Bank, in der der Angeklagte Hausverbot hatte. Dort soll er eine Woche zuvor mit einem Holzstock randaliert und Angestellte bedroht haben. Als der 28-Jährige dann trotz des Hausverbots die Bank erneut betrat, riefen die Angestellten wegen Hausfriedensbruchs die Polizei. Die traf den Mann dann mit einem Messer in der Hand auf der Straße an.

Das Gericht ist mit dem Urteil von drei Jahren dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Die Verteidigung hatte auf acht Monate Bewährung plädiert.