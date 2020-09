Bei einer Messerattacke in Schwäbisch Hall-Hessental ist eine Frau verletzt worden. Tatverdächtig ist ihr Exfreund, er sitzt Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am frühen Sonntagmorgen offenbar zum Streit zwischen den beiden. In dessen Verlauf habe der 56-Jährige die Frau mit einem Messer bedroht und sie damit schließlich im Halsbereich verletzt. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der tatverdächtige Mann konnte festgenommen werden. Es wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen laufen.