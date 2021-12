Frau nach Messerattacke lebensgefährlich verletzt

In Külsheim (Main-Tauber-Kreis) hat ein Mann laut Polizei das Auto einer Frau absichtlich gerammt und sie anschließend mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen Mann. Nach Angaben der Polizei fuhr er am Dienstagabend im Gewerbegebiet bewusst und frontal auf den Wagen der 36-jährigen Frau. Danach stieg er aus, öffnete die Autotür der Frau und stach mit einem Messer mehrfach auf sein Opfer ein. Die beiden hatten offenbar in der Vergangenheit eine Beziehung. Die Frau musste per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 50-Jährige wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.