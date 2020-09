Ein 35-Jähriger wurde am Wochenende in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) von einem 16-Jährigen mit einem Messer attackiert. Er wollte zwei jungen Frauen helfen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Samstagabend in einem Zug nach Grünsfeld zwei jungen Frauen beistehen. Sie hatten ihn angesprochen, nachdem sie laut Mitteilung von einem 16-Jährigen geschlagen wurden.

Mit Schlägen und Tritten attackiert

Auf dem Grünsfelder Bahnsteig soll der Jugendliche die beiden Frauen erneut bedroht haben. Als der 35-Jährige dazwischen gegangen sei, sei er von dem 16-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert worden, so die Polizei. Der Jugendliche habe ein Messer gezogen und mehrfach versucht, zuzustechen. Der Mann konnte fliehen.

Der 16-Jährige mutmaßliche Angreifer konnte in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) vorläufig festgenommen werden. Er sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere ein Paar, das am Abend in Richtung Bahnhof lief und den 35-jährigen Mann gesehen haben muss.