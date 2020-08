In einem Mehrfamilienhaus in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist in der Nacht zum Montag eine Frau mit einem Messer auf einen Mann losgegangen. Sie wurde verhaftet.

Gegen die 54-jährige Frau wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mann wählt Notruf Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 61-Jähriger in der Nacht zum Montag in Eppingen einen Notruf abgesetzt, nachdem er angeblich gegen ein Uhr von seiner 54 Jahre alten Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen worden war. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Sie sitzt in Haft. Der 61-Jährige wurde bei dem mutmaßlichen Angriff leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Warum die beiden gestritten hatten und wie die Tat genau ablief, ist noch unklar.