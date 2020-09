In Dörzbach (Hohenlohekreis) ist es am Wochenende zu einem Messerangriff gekommen. Ein 17-Jähriger stellte die beiden mutmaßlichen Diebe seines E-Bikes, so die Polizei. Ein 21-Jähriger zog daraufhin ein Messer und verletzte den 17-Jährigen am Arm. Die beiden mutmaßlichen Diebe waren betrunken und wurden von der Polizei abgeführt.