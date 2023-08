Schwaigern: Mann wirft Messer auf Polizisten

In Schwaigern war am Dienstag ein 28-Jähriger mit einem Messer bewaffnet unterwegs und hat es auf einen Polizisten geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

In Schwaigern (Kreis Heilbronn) ist am Dienstag ein 28-jähriger Mann festgenommen worden, der mit einem Messer bewaffnet war. Der Mann war mit dem Messer über die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bahnhof gelaufen. Mehrere Polizeistreifen forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen. Als er sich weigerte, setzten die Polizisten Pefferspray ein.

Daraufhin warf der 28-Jährige das Küchenmesser in Richtung eines Polizisten, verfehlte diesen aber. Danach konnte er vorläufig festgenommen werden, seine leichten Verletzungen durch das Pfefferspray wurden in einem Krankenhaus behandelt. Laut Polizei hatte das Messer eine Klinge von rund 20 Zentimeter Länge. Die Ermittlungen dauern an, der Mann war laut Polizei möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter leicht verletzt.