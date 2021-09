"Messemarkt" beginnt mit 30 Ausstellern

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) startet am Freitag der "Königshöfer Messemarkt" auf dem Verkehrsübungsplatz. Der Messemarkt ist ein Alternativ-Programm für die "Königshöfer Messe", die in diesem Jahr erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Die traditionelle Messe sei in Pandemie-Zeiten nicht durchführbar, hieß es von der Stadt. Mit dem Messemarkt wollen die Verantwortlichen trotzdem an die langjährige Tradition von Königshofen als renommierten Marktort anknüpfen. Rund 30 Händler sind dabei. Eröffnung ist um 16 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich. Der Königshöfer Messemarkt endet kommende Woche Sonntag. Montag und Mittwoch bleiben traditionell marktfreie Tage.