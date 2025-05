Debakel um Kanzlerwahl: "Fatales Signal für die politische Handlungsfähigkeit"

Friedrich Merz ist der neue Bundeskanzler. Für diese Entscheidung hat es allerdings zwei Anläufe im Bundestag gebraucht. Die Heilbronner IHK-Präsidentin spricht von einem "Debakel".

Im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler ist Friedrich Merz (CDU) knapp gescheitert - sechs Stimmen hatten ihm gefehlt. Nach langem Hin und Her stand dann aber bereits für den Nachmittag der zweite Wahlgang fest. Und so lange, wie die Entscheidung über den zweiten Wahlgang am gleichen Tag auf sich warten lies, so schnell stand dann aber auch fest: Friedrich Merz von der CDU wird der nächste deutsche Bundeskanzler. 325 Ja-Stimmen hat er im zweiten Anlauf bekommen. Die Meinungen gehen auseinander.

"Ein fatales Signal für die politische Handlungsfähigkeit"

Klare Worte findet Kirsten Hirschmann, die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken: "Ich bin erleichtert, dass die Kanzlerwahl im zweiten Wahlgang erfolgreich war. Dennoch ist das Wahldebakel heute ein fatales Signal für die politische Handlungsfähigkeit in Deutschland."

Die Koalition sei beschädigt, noch bevor sie mit ihrer Arbeit begonnen habe, erklärt Hirschmann weiter. "Unsere Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass eine neue Regierung entschlossen und geschlossen die dringend notwendigen Reformen in der Wirtschaftspolitik auf den Weg bringt." Der Koalitionsvertrag enthalte wichtige und richtige Schritte, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Sie jetzt entschieden und sofort umzusetzen, müsse oberste Priorität haben, fordert die Präsidentin. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass es dafür eine Regierung benötige, die sich einig sei und eine Mehrheit im Bundestag hinter sich habe.

Handwerk fordert Schnelligkeit von künftiger Regierung

Da schließt Ralf Rothenburger, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Heilbronn-Franken an. Er fordert Einigkeit unter den gewählten Volksvertretern. Neben Einigkeit wünscht er sich vor allem ein schnelles Handeln der neuen Bundesregierung um Kanzler Merz. Es gebe genug Themen, die man jetzt schnell angehen müsse - als Beispiele nennt er den Bürokratieabbau oder auch das Lieferkettengesetz. "Packen wir es an!", so Rothenburger.

Heilbronner CDU sieht Merz nach Wahldebakel nicht geschwächt

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende des Heilbronner Gemeinderats Thomas Randecker bedauert die Verzögerung. Die gescheiterte erste Wahl sehe er als "unnötiges Theater" und vermutet darin ein berechnendes Verhalten einzelner Abgeordneter. Am Ende hätten die Meisten dann doch für Friedrich Merz gestimmt. Eine Schwächung des neuen Kanzlers durch das anfängliche Debakel sieht Randecker nicht: "Er hat mit dem ausgehandelten Koalitionsvertrag gezeigt, dass er führen kann und dass er vor allem auch die Schwerpunkte umsetzen wird." Am Ende zähle: Ende gut, alles gut!

Geteilte Meinung in Heilbronn nach erstem Wahlgang

Nach dem ersten Wahlgang waren die Menschen in Heilbronn dann aber doch vom Ergebnis überrascht. "Ich war erschüttert", sagte da eine Heilbronnerin in einer anonymen, nicht repräsentativen Umfrage des SWR in der Heilbronner Innenstadt. Wegen ein paar Stimmen nicht zum Kanzler gewählt, damit habe sie nicht gerechnet, sie habe sich Friedrich Merz gut als Kanzler vorstellen können. Eine andere meint dagegen, Merz habe wohl aufgrund „seiner Aktionen“ zuletzt doch an Sympathien verloren.

Wieder ein anderer glaubte aber auch schon am Mittag daran, dass es Merz im zweiten Wahlgang dann doch schaffen wird, obwohl er davon ausgegangen war, dass einige im Bundestag Merz nicht ihre Stimme geben würden. Ein vierter sieht es genau andersrum. Er habe erwartet, dass Merz es nicht direkt im ersten Wahlgang schaffe. Damit müsse der CDUler jetzt "sportlich" umgehen. "Das ist Demokratie", so der Mann weiter.

"Atro-Alex": Erfolgsgeschichten haben oft Startschwierigkeiten

Trost kam nach dem ersten Wahlgang aus dem Hohenlohekreis: "Alle erfolgreichen Missionen haben mit Verspätung begonnen", zitiert die BILD-Zeitung den Astronauten Alexander Gerst aus Künzelsau. Wie erfolgreich Merz‘ Amtszeit dann werden wird, das muss sich jetzt erst einmal zeigen.

Historisch bleibt der Tag aber so oder so: Denn es gilt als einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang gescheitert ist.