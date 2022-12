Merlins Crailsheim verlieren gegen Tabellenführer

per Mail teilen

Die Merlins Crailsheim haben am Samstagabend gegen den Tabellenführer der Baskets Bonn verloren. Es war das erste Spiel mit neuem Cheftrainer.

Im Spiel gegen Tabellenführer Bonn unterlagen die HAKRO Merlins Crailsheim. © Foto: Die Lichtbuilder ©Die Lichtbuilder

Der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim aus dem Kreis Schwäbisch Hall musste sich am Wochenende zu Hause den Telekom Baskets Bonn mit 83:99 geschlagen geben. Das Team aus Bonn bleibt damit Tabellenführer, die Crailsheimer belegen derzeit Tabellenplatz 15. Für die Merlins war es das erste Spiel unter neuer Führung: Nach der Trennung von Cheftrainer Sebastian Gleim übernahm vorerst Assistenztrainer Nikola Markovic als neuer Headcoach das Team.

Eingefleischte Fans freuten sich besonders auf die Partie in der heimischen Arena in Ilshofen, sind doch einige der Spieler in der Vergangenheit selbst im Merlins-Trikot angetreten - allen voran TJ Shorts.

Schon vor dem Spiel war die Anspannung groß, wie Ingo Enskat, sportlicher Leiter, dem SWR sagte: