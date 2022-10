Basketball: Die Merlins bezwingen die Bayern

In der Basketball-Bundesliga (BBL) haben die Merlins Crailsheim im zweiten X-Mas-Game das Starensemble von Bayern München mit 77:68 besiegt. In der mit 750 Zuschauern ausverkauften Arena Hohenlohe in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) lieferten die Merlins den Bayern einen harten Kampf. "Das ist ein Highlight, was wir hier heute zusammen geschafft haben", so der Crailsheimer Headcoach Sebastian Gleim. Am Donnerstagabend treffen die Merlins auswärts auf die Niners Chemnitz. Tip-off ist um 20:30 Uhr.