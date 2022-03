Corona-Verordnung: Weniger Zuschauer für Crailsheim Merlins

per Mail teilen

Der Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim hat auf die verschärften Corona-Beschlüsse der Bundesregierung reagiert. Karteninhaber werden dieser Tage kontaktiert.

Mit den neuen Beschlüssen wegen der Corona-Pandemie dürfen bei Merlins-Spielen jetzt maximal 750 Zuschauer in die Arena Hohenlohe in Ilshofen kommen. Dazu gilt die 2G-Plus-Regel. Da allein 1.500 Dauerkarten verkauft sind, will der Club Karteninhaber kontaktieren.

Trae Bell-Haynes von den Merlins (l.) im Zweikampf mit JaJuan Johnson vom FC Bayern München (Archiv) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Herber Schlag für Club

Man wolle den Fans die Chance geben, wenigstens jedes zweite Heimspiel besuchen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Crailsheimer Merlins. Es sei ein herber Schlag für den Club und die Liga.

Alle für Dezember gekauften Einzeltickets verlieren ihre Gültigkeit, deren Käufer werden ebenfalls kontaktiert. Die Verordnung gilt zunächst bis Ende des Monats.

Sponsoren verzichten auf Karten

Die Merlins sind der finanziell schwächste Club in der Basketball-Bundesliga, Karten-Verkäufe machen einen großen Teil der Einnahmen aus. Laut Mitteilung verzichten Sponsoren auf ihre Karten, damit mehr Fans die Spiel besuchen können.