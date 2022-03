Die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben am Samstag in Bonn bei den Telekom Baskets Bonn mit 101:96 verloren. Zur Halbzeit waren die Punkte noch ausgeglichen, erst im letzten Viertel konnten sich die Bonner leicht absetzen, so die Merlins. In der Basketball-Bundesliga stehen die Merlins jetzt auf dem siebten Tabellenplatz.