In der Basketball-Bundesliga sind die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mit einer Niederlage in die Playoffs gestartet. Die Crailsheimer verloren die erste Partie der Viertelfinal-Serie gegen Pokalsieger Bayern München auswärts mit 66:86. Wer zuerst dreimal gewinnt, ist weiter. Die nächste Partie wird morgen in München ausgetragen, das erste Heimspiel für die Crailsheimer ist am kommenden Sonntag in der Arena Hohenlohe.