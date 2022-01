Die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) treten am Mittwoch im Basketball FIBA Europa Cup in Kiew an. Bereits am frühen Dienstagmorgen traten sie die Reise in die Ukraine an. Für sie ist es die bisher längste Anreise zu einem Spiel. Sowohl Kiew Basket als auch die Crailsheimer Merlins haben in der aktuellen Runde bisher ein Spiel gewonnen und eines verloren. Tippoff für den dritten Spieltag der zweiten Gruppenphase ist am Mittwoch um 18 Uhr deutscher Zeit.