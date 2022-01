Sport: Red Devils und Merlins Crailsheim siegen

Corona wird auch in der Region für Sportvereine immer mehr zur Herausforderung: Die Eishockeyspieler der Heilbronner Falken sind weiter in Corona-Quarantäne, Ringer und Basketballer konnten aber am Wochenende antreten - und gewannen: Einen deutlichen 21:3-Auswärts-Sieg vermelden die Ringer der Red Devils Heilbronn im ersten Viertelfinalkampf gegen den AC Lichtenfels. Damit sei die Chance hoch, dass sie beim Rückkampf am Samstag zum zweiten Mal seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einziehen, hieß es. Ihren achten Heimsieg in Folge sicherten sich die Bundesliga-Basketballer der Merlins Crailsheim mit 97:86 gegen das Tabellenschlusslicht Baskets Oldenburg.