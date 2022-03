per Mail teilen

Basketball Bundesligist Crailsheim Merlins sieht gute Chancen im Viertelfinale des Turniers um den Basketballpokal. Am Abend bekamen die Merlins per Los ein Heimspiel gegen Würzburg zugeteilt. Diesen Gegner hatten sie am ersten Spieltag dieser Saison mit 111:84 besiegt.