Die Crailsheimer Merlins haben in der Basketball-Bundesliga am Sonntag überraschend gegen Spitzenreiter Ludwigsburg gewonnen. Für die Ludwigsburger war das nach 20 Siegen in Folge die erste Niederlage, bleiben aber an der Tabellenspitze. Die Merlins sichern sich damit einen Playoff-Platz.