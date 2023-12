HAKRO Merlins Crailsheim drehen verloren geglaubtes Spiel gegen Tübingen

per Mail teilen

Seit mehreren Wochen hat der Basketballbundesligist HAKRO Merlins Crailsheim kein Spiel mehr gewonnen. Das hat sich mit dem Spiel gegen Tübingen am Samstagabend geändert.

Die HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben am Samstag in der Arena Hohenlohe mit 87:84 gegen Aufsteiger Tigers Tübingen gewonnen. Damit konnte der Basketballbundesligist seine Niederlagenserie durchbrechen. Seit ihrem Auftaktspiel im September gelang den Crailsheimern kein Sieg mehr. Ob der Sieg nun ein Comeback einläutet, wird sich in zwei Wochen herausstellen. Dann treffen die Merlins auf Bamberg.

Crailsheim weiter Tabellenschlusslicht

Mit sieben Niederlagen in Folge haben sich die Merlins ans Tabellenende katapultiert. Auf die Niederlagen reagierte der Verein mit einem Trainerwechsel. Auch unter dem neuen Headcoach Jussi Laakso gelang zunächst noch keine Trendwende im Spiel gegen Heidelberg. Ein unglückliches Trainer-Debüt für Laakso. Nach dem Sieg gegen Tübingen können die HAKRO Merlins Crailsheim endlich neuen Mut schöpfen.