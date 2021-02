In der Basketball-Bundesliga haben die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Sonntag in München gewonnen. Das Spiel endete mit 105:103 für die Merlins. Damit haben sie sich selbst zu ihrem 35. Geburtstag beschenkt. In der zweiten Eishockey-Bundesliga haben die Heilbronner Falken mit 4:3 in Freiburg gewonnen. Sie bleiben Tabellenletzter.