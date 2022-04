Falken stolz auf Team und Saison-Leistung

Die Heilbronner Falken sind sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2. Zum ersten Mal seit 14 Jahren standen sie wieder im Halbfinale, mussten sich dort aber den Löwen Frankfurt geschlagen geben. Mit der vierten Niederlage am Mittwochabend im vierten Spiel der Halbfinalserie zu Hause mit 3:7 ging die Saison für die Falken zu Ende. Die Mannschaft habe in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie mit Leidenschaft spielen könne, so Geschäftsführer Timo Ruf. Nach dem Ausscheiden am Abend habe ein Stück weit die Traurigkeit überwogen, aber jetzt seien alle sehr stolz auf die Mannschaft und die vergangene Saison. Auch die Basketball-Bundesligisten der Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben am Mittwoch ihr Spiel verloren. Die Merlins unterlagen dem SYNTAINICS MBC aus Weißenfels mit 90:93. Damit sind sie auf Platz 10.