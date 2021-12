per Mail teilen

Der Basketball-Bundesligist Merlins Crailsheim hat am Donnerstag das Team aus Bamberg mit 93:79 besiegt. In der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben die Heilbronner Falken gegen den EHC Bayreuth mit 3:2 nach Penalty-Schießen gewonnen. Beide Teams stehen in ihren Ligen auf Rang 8.