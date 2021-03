Die Crailsheim Merlins haben am Sonntagabend in der Basketball-Bundeliga bei Alba Berlin mit 100:62 verloren. Crailsheim belegt jetzt den dritten Platz. In der zweiten Eishockey-Bundesliga haben die Heilbronner Falken in Ravensburg mit 3:1 gewonnen. Damit rücken die Falken auf den vorletzten Platz vor.