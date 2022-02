Die Crailsheim Merlins treffen am Mittwochabend im Basketball Europa-Pokal auswärts auf Peristeri Athen. Es ist das dritte Gruppenspiel in dem europäischen Wettbewerb für den Bundesligisten aus Crailsheim. Beide Teams starten mit einer ausgeglichenen Bilanz mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die Partie in Griechenland. Sie beginnt um 20 Uhr (Deutsche Zeit).