In der Basketball-Bundesliga haben die HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Dienstagabend die BG Göttingen mit 86:80 besiegt. Damit haben sie weiter die Chance, sich für die Play-offs zu qualifizieren. Dazu müssen jetzt allerdings in den nächsten drei Spielen drei Siege her. Nach dem Nachholspiel des 20. Spieltags gegen die BG Göttingen am Dienstagabend stehen die Crailsheimer Zauberer aktuell auf Tabellenplatz 8.