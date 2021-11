per Mail teilen

Der Basketball-Bundesligist Crailsheim Merlins (Kreis Schwäbisch Hall) hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale im BBL-Pokal erreicht. Die Merlins besiegten am Sonntag Würzburg mit 82:79. Halbfinal-Gegner wird im Februar Braunschweig sein. Dagegen haben die Red Devils Heilbronn in der Ringer-Bundesliga die erste Saison-Niederlage kassiert. Ohne Olympia-Medaillengewinner Frank Stäbler unterlagen sie Mainz mit 10:15.