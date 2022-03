Merlins im Europe Cup-Viertelfinale

Im Viertelfinale des Basketball Europe Cups empfangen die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Mittwochabend den niederländischen Vertreter ZZ Leiden. In zwei Gruppenphasen haben sich die Crailsheimer bereits durchgesetzt. Jetzt geht es in zwei Partien um den Einzug ins Halbfinale des Basketball Europe Cups - ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Das Viertelfinal-Hinspiel in der Arena Hohenlohe in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) beginnt um 19 Uhr. Das Rückspiel ist kommende Woche Mittwoch. Dann treffen die Merlins und ZZ Leiden im niederländischen Leiden aufeinander. Für die Crailsheimer ist es die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in der Vereinsgeschichte.