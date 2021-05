In der Basketball-Bundesliga bestreiten die Crailsheim Merlins (Kreis Schwäbisch Hall) am Freitag ihr zweites Spiel in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Bayern München. Sie müssen erneut auswärts antreten. In der ersten Partie der Serie am Mittwoch mussten sich die Merlins geschlagen geben. Sie verloren gegen Pokalsieger Bayern München deutlich mit 66:86. Gespielt wird in einem Zwei-Tages-Rhythmus. Die zweite Partie der Serie am Freitagabend beginnt um 19 Uhr in München. Das erste Heimspiel für die Crailsheimer ist am kommenden Sonntag in der Arena Hohenlohe. Wer zuerst dreimal gewinnt, hat sich durchgesetzt. Die Merlins stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in den Play-offs der Basketball-Bundesliga.