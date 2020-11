Bei einer Fahrradkontrollwoche der Polizei in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sind rund ein Drittel der Radler beanstandet worden. Die Polizei kontrollierte rund 175 Fahrradfahrer, davon musste sie 49 beanstanden. Schwerpunkte der Kontroll-Aktion waren die Beleuchtung und Verkehrssicherheit der Fahrräder, vor allem von Schülern. Unter anderem musste ein uneinsichtiger erwachsener Fahrradfahrer verwarnt werden, der ohne Licht unterwegs war. Vor der Kontroll-Aktion in der vergangenen Woche waren die Schulen informiert und zur Mitarbeit angeregt worden. Neben den Schulen in Bad Mergentheim überwachten die Beamten auch die Schulzentren in Igersheim und Weikersheim.