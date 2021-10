40 Millionen Euro für Wellness und Gesundheit in Bad Mergentheim

Im Bad Mergentheimer Kurgebiet soll das bestehende Parkhotel saniert und zu einem Medical-Spa-Hotel erweitert werden. Außerdem ist ein Parkhaus mit bis zu 260 öffentlichen Stellplätzen geplant.

40 Millionen Euro sollen in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) dafür in die Hand genommen werden: Entstehen soll aus dem Parkhotel ein kombiniertes Wellness- und Gesundheitshotel, ein so genanntes Medical-Spa-Hotel. Kurverwaltung und Stadt versprechen sich einen Entwicklungsschub für Bad Mergentheim, sagte der private Investor Wolfgang Maier, der bereits in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ein Wellness-Hotel betreibt, dem SWR Studio Heilbronn.

"Die Investition stellt eine wichtige [...] Zukunftsinvestition eines regionalen Investors für Stadt und Region dar und zeugt von großer Zuversicht in die Zukunft."

Das zukünftige Bad Mergentheimer MedicalSpa-Hotel - 40 Millionen Euro für Wellness und Gesundheit sollen investiert werden Pressestelle Grafik: KommInvest

Lage mitten im Kurpark habe Potential

Zwar gebe es in Langenburg bereits ein Wellnesshotel, das aber sei der Größe wegen nun an eine Grenze gekommen. Würde man dort in Richtung Gesundheitversorgung investieren, wäre "die Seele vom Hotel vielleicht ein bisschen gefährdet". Das Bad Mergentheimer Hotel mit der Lage mitten im Kurpark dagegen habe das Potenzial.

"In der heutigen Zeit bietet sich Gesundheit an, dass man sich in der Freizeit, in der Erholungsphase sogar noch untersuchen lassen kann", so Maier: Eine Beratung von Ärzten - aber eben in einem ganz anderen Ambiente.

Knapp 60.000 Übernachtungsgäste im Jahr erhofft

Im Parkhotel mit Dachterrasse sollen dann fast 400 Betten Platz haben - etwa doppelt so viele wie bisher. Rund 58.000 Gäste sollen damit jährlich in die Kurstadt gelockt werden, heißt es - und etwa 116.000 Übernachtungen generieren. Hinzu sollen rund 35.000 Tagesbesucherinnen und -besucher kommen. Mit gläserner Becken-Umrandung soll einer der längsten Infinity-Pools Europas mit Aussicht auf den Kurpark entstehen.