OB Mergel startet in den Wahlkampf

Heilbronns amtierender Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) ist in den Wahlkampf um seine Wiederwahl gestartet. Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie habe aus seiner Sicht vor allem auch der Online-Wahlkampf in den sozialen Medien an Bedeutung gewonnen, so Mergel. Nichtsdestotrotz möchte er auch mit den Wählerinnen und Wählern in persönlichen Kontakt treten. Er habe am Donnerstagmorgen schon mit vielen jungen Helferinnen und Helfern Prospekte verteilt und er werde zehn Tage Urlaub nehmen, damit er vor Ort in den Stadtteilen sein könne. Er möchte alles dazu beitragen, damit die Wahlbeteiligung unter diesen doch schwierigen Bedingungen so hoch wie möglich sein werde, so Mergel weiter. Die Wahl des Oberbürgermeisters in Heilbronn findet am 6. Februar statt. Die Vorstellung der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber ist laut der Stadt Heilbronn für Mittwoch, den 19. Januar 2022 um 19.00 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie geplant.