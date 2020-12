In Baden-Württemberg gelten ab Samstag verschärfte Corona-Regeln. Der Heilbronner Oberbürgermeister Mergel hofft, dass die Bürger die regeln auch akzeptieren. Die Stadt ist immer noch Hotspot.

Besorgte Gesichter gibt es auch in Heilbronn wegen steigender Corona-Zahlen: Am Donnerstag hatte die Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz von 300 überschritten. Nachdem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag schärfere Corona-Maßnahmen angekündigt hatte, hofft Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) jetzt auf den Rückgang der Fallzahlen in der Stadt. Mergel hatte schon zuvor einheitliche Regeln im Land gefordert, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Die Polizei bereit sich auf umfassende Kontrollen vor. Es gebe mit den landesweiten Beschränkungen neue Aufgaben, so der Heilbronner Polizeisprecher Gerald Olma. Kollegen müssten wohl zusätzlichen Dienst tun, womöglich werde Bereitschaftspolizei hinzugezogen.

Die ganztägige Ausgangsbeschränkung für ganz Baden-Würrtemberg sei ein "Schritt in die richtige Richtung", betonte Heilbronns OB Mergel. Ob die einheitlichen Regeln aber dazu beitragen, das Ziel zu erreichen, die Corona-Neuinfektionen zu reduzieren, bleibt ungewiss, sagte Mergel dem SWR: "Man kann es nur hoffen."

Ausgangsbeschränkungen tagsüber und Ausschankverbot

Schon im Vorfeld hatte der Heilbronner OB einheitliche und flächendeckende Regeln im Kampf gegen die Pandemie gefordert, nun sind sie da: Für Baden-Württemberg gelten unter anderem ab Samstag scharfe Ausgangsbeschränkungen, sowohl tagsüber als auch nachts. Das Verlassen des Hauses ist dann nur noch unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Außerdem untersagt das Land den Ausschank und Verkauf von Alkohol an Orten mit erhöhtem Publikumsverkehr. Der Einzelhandel darf in der Vorweihnachtszeit bisher trotz der geplanten Ausgangsbeschränkungen auch tagsüber weiterhin öffnen.

Die Stadt und der Kreis Heilbronn haben als Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 bereits nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Bliebe die hohe Sieben-Tage-Inzidenz über 300, soll es in der Stadt Fernunterricht geben, der an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ab der 8. Klasse gelten soll.