Trockenheit im Raum Heilbronn: Das sind die Auswirkungen

Die anhaltende Trockenheit in der Region bereitet Mensch und Tier große Probleme. Viele Landwirte ächzen unter dem ausbleibenden Regen und auch Niedrigwasser sorgt für Probleme.

Bereits seit Wochen leidet die Natur unter der Trockenheit: Einige Flüsse in der Region Heilbronn-Franken haben Niedrigwasser, Fische bekommen weniger Sauerstoff und die Felder sind ausgetrocknet. Nur durch Bewässerung sind die Pflanzen im Freilandanbau noch zu retten.

Ohne Bewässerung geht nichts

Das Feld, auf dem die Salatsetzlinge angepflanzt werden sollen, ist bis in die Tiefe ausgetrocknet. Der Traktor, der das Feld noch einmal umgräbt, zieht eine riesige Staubwolke hinter sich her. Biolandwirt Andreas Frank aus Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn) muss seine Gemüsepflanzen bis zur Ernte bewässern, wenn die Wetterlage so bleibt wie jetzt.

Trockenheit noch extremer als vergangenes Jahr

Das diesjährige Frühjahr war laut Deutschem Wetterdienst so nass wie seit zehn Jahren nicht mehr. Umso überraschender ist die frühe, extreme Trockenheit in diesem Sommer.

"Ich hätte nicht gedacht, dass wir die gleiche Trockenheit, die wir in 2022 gehabt haben, [...] dieses Jahr nochmals bekommen, sogar noch extremer von den Auswirkungen her."

Alles ist ausgetrocknet, sogar bis in die unteren Bodenschichten, zeigt Andreas Frank auf seinem Feld. Vor allem durch die häufigen Ost-Winde sei die Feuchtigkeit noch schneller verdunstet: "Die Winde waren von der Austrocknung her noch schlimmer als die Sonneneinstrahlung [...]", so Frank.

Die Felder sind bis in die Tiefe ausgetrocknet. SWR

Niedrigwasser in den Flüssen in der Region

Der ausbleibende Regen führt auch in den Flüssen in der Region zu Niedrigwasser - nur Main und Neckar sind aufgrund von Staustufen nicht betroffen und können ein etwa gleichbleibendes Niveau halten. Die Main-Fähre in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) könne daher uneingeschränkt fahren, so Geschäftsführer Helmut Wießner. Auch der Neckar wird gestaut, daher sind Kanu-Touren dort ebenfalls nicht von Niedrigwasser betroffen.

Kanu-Touren auf dem Kocher müssen zum Teil abgesagt werden

Anders sieht es in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) aus. Stefan Thaidigsmann, Betreiber von Hohenlohe Aktivtours in Braunsbach, die auch Kanu-Touren anbieten, sagt, der aktuelle Pegel des Kochers mache die Planbarkeit schwierig.

In der vergangenen Woche durfte er aufgrund einer Verordnung des Landkreises an drei Tagen keine Kanu-Touren anbieten. Die Verordnung sei aus Naturschutzgründen erlassen worden, so Thaidigsmann. Ob er fahren darf oder nicht, das könne sich täglich ändern. Zwar habe er habe Alternativen wie geführte Bachbettwanderungen in der Hinterhand. Dennoch hofft er auf baldigen Regen.

In der Jagst droht Fischsterben

Besonders schlimm ist der niedrige Pegel für die Fische in den Flüssen, berichtet Bruno Fischer, der erste Vorsitzende des NABU Kirchberg/Jagst (Kreis Schwäbisch Hall). Vor allem Forellen und Eschen haben damit große Probleme, da sie besonders sauerstoffreiches Wasser benötigen. Ab 25 Grad Wassertemperatur sterben diese, aktuell liege man bei 20 Grad und normalerweise, so Fischer, stellen die Forellen da schon die Nahrungsaufnahme ein.

Bei einem Besuch im Kirchberger Weiler Eichenau habe Fischer einen etwa 400 Quadratmeter großen Abschnitt entdeckt, wo der Pegel der Jagst bei 5 bis 15 Zentimetern gelegen habe. Dazu sei das Wasser dort voller Algen gewesen. Den Biotopen, die in der Nähe der Jagst angelegt sind, gehe es noch schlechter. Da gebe es zum Teil fast gar kein Wasser mehr.