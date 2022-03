6.000 Packungen Dopingmittel sichergestellt

per Mail teilen

Der Zoll hat bei Kontrollen auf der A6 zwischen Kupferzell und Neuenstein (Hohenlohekreis) mehr als 6.000 Packungen mit anmeldepflichtigen Arznei- und Dopingmitteln sichergestellt. In einem Lkw mit türkischer Zulassung fanden die Beamten beispielsweise Insulininjektionen und Somatropin. Die Arznei- und Dopingmittel waren in drei Hohlräumen des Lastwagens versteckt. Die aufgefundenen Substanzen können unter anderem zum Muskelaufbau eingesetzt werden und sind daher in Bodybuilder-Kreisen bekannt. Gegen den 46-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.