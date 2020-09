Die Ursache für den Brand am frühen Mittwochmorgen in Künzelsau-Gaisbach (Hohenlohekreis) ist noch unklar. Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte kurz nach 4 Uhr alarmiert, da er nach Polizeiangaben starken Rauch im Treppenhaus bemerkte. Im ersten Stock war ein Feuer ausgebrochen, vermutlich in einer Küche. Die Feuerwehr musste einen Mann aus dem Stockwerk darüber über eine Leiter retten. Er erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Bewohner aus dem Erdgeschoss konnten sich selbst in Sicherheit bringen. In der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, befand sich laut Feuerwehr niemand. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Das Feuer war vermutlich in der Küche im ersten Stock ausgebrochen Feuerwehr Künzelsau