per Mail teilen

Die Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) plant jetzt wieder Veranstaltungen. Den Auftakt machen zwei Konzerte mit dem Titel "Bach meets Paganini" am 5. Juni. Intendant Johannes Mnich hofft auf eine weiter stabile Inzidenzlage unter 100: "Absolut großartig, dass wir jetzt nach sieben Monaten der Schließung wieder eine Perspektive bekommen, um Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. Um Menschen Live-Kultur und Live-Musik wieder zugänglich zu machen, ist ja eigentlich die einzige Bestimmung, die dieses Haus immer hatte. Und dass wir da jetzt weitermachen dürfen und da so viel positiven Zuspruch von Agenturen von KünstlerInnen und vom Publikum bekommen, dass die sich freuen, dass es wieder los geht, das macht einfach sehr viel Spaß und dann tatsächlich deutlich glücklicher als sich mit Absagen und Verschiebungen zu beschäftigen."